أكثر الأسئلة شيوعا عن الرضاعة الطبيعية .. اكتشفيها

سواء كنت أما جديدة أو محترفة في مجال تربية الأطفال، غالبًا ما يتبادر إلى ذهنك هذه الأسئلة حول الرضاعة الطبيعية، فيما يلي إجابات لبعض الاستفسارات الشائعة التي قد تكون لدى الأمهات.

هل من الطبيعي أن يكون لديك تقلصات أثناء الرضاعة؟

نعم. خلال الأيام القليلة الأولى إلى الأسابيع التالية للولادة ، قد تشعرين بتقلصات قوية تشبه الدورة الشهرية في الرحم عندما يضعف الحليب. هذا هو الرحم الذي يتقلص إلى حجم أصغر.

هل من الطبيعي الشعور بالألم أثناء أو بعد الرضاعة؟

إذا تم الإمساك بطفلك بشكل صحيح ، فقد يكون لديك 30 إلى 60 ثانية من الألم (من الحلمة والهالة يتم سحبها إلى فم طفلك) ، ثم يجب أن يخف الألم. ولكن إذا استمرت شعورك بالألم ، فتوقفي عن الرضاعة للحظات وضعي طفلك على ثديك. إذا استمر الألم ، فقد يحدث شيء آخر.

إذا كان طفلك يعلق بشكل خاطئ باستمرار ، ويمتص حلمة ثديك دون الحصول على الكثير من الهالة في الفم ، فمن المحتمل أن تشعر بعدم الراحة خلال كل رضعة. تقول بعض الأمهات إن الأمر مؤلم أو يبدو وكأنه قرصة بينما يرضع أطفالهن. ومن المحتمل أن يكون لديك حلمات مؤلمة ومتشققة في أي وقت من الأوقات. يمكن أن تساعدك استشارة طبيبك أو استشاري الرضاعة في هذه المواقف.

ماذا يمكن أن يسبب آلام الثدي؟

إذا كان ثدييك مؤلمين ولديك أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا ، أو حمى ، أو قشعريرة ، أو منطقة صلبة أو حمراء من الثدي ، أو خطوط حمراء على ثديك ، فقد يكون لديك عدوى في قنوات الحليب تسمى التهاب الضرع . إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك. إذا وجد أنك مصاب بالتهاب الضرع ، فيمكن علاج العدوى بسهولة بالمضادات الحيوية.

قد يكون لديك أيضًا عدوى فطرية (أو مرض القلاع ) في ثديك. من المهم أن تتصل بطبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:

ألم الثدي أو حرقه سواء أثناء أو بعد الرضاعة

ألم عميق داخل ثديك

ألم شديد في الثدي أو الحلمات لا يتحسن بعد الإمساك بالرضيع ووضعه بشكل صحيح

الحلمات المتشققة ، والحكة ، والحرق ، أو الوردي ، أو الأحمر ، أو اللامعة ، أو قشاري ، أو لديها طفح جلدي مع بثور صغيرة

قد يصاب الأطفال المصابون بمرض القلاع الفموي بتشقق الجلد في زوايا الفم ، وبقع بيضاء أو صفراء على الشفاه أو اللسان أو داخل الخدين.

قد يكون التهاب الثدي المصحوب بتكتل أيضًا علامة على انسداد مجرى الحليب ، حيث يتم انسداد قناة معينة. للمساعدة في فك انسداد القناة وتخفيف الألم:

خذ حمامًا دافئًا أو استخدم كمادات دافئة على المنطقة ، وقم بتدليك المنطقة عدة مرات في اليوم. ثم أرضعي طفلك على الفور.

عند الرضاعة الطبيعية ، ضع الطفل بحيث يكون الأنف متجهًا نحو المنطقة المسدودة.

إذا لم يفلح ذلك ، فحاول استخدام مضخة يدوية (يدوية) أو كهربائية لبضع دقائق للمساعدة في سحب الحليب المسدود.

إذا لم يختفي الورم في غضون يومين ، أو إذا كنت تعاني من أي حمى أو قشعريرة أو آلام أو خطوط حمراء ، فاتصل بالطبيب.

النساء اللاتي لديهن حلمات مقلوبة (التي تنقلب إلى الداخل بدلًا من البروز للخارج) أو الحلمات المسطحة (التي لا تصبح منتصبة كما ينبغي عندما يرضع طفلك) قد تواجه أيضًا مشكلة في الرضاعة الطبيعية وقد تعاني من آلام متكررة في الحلمة. إذا كان الأمر كذلك ، فتحدث إلى طبيبك أو استشاري الرضاعة حول طرق تسهيل التمريض وتقليل أي ألم.

مصدر المعلومات موقع Kidshealth.