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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكب الصيد في غزة.. ويعتقل عشرات الفلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر مدينة غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص.

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وفتحت الزوارق خراطيم المياه وأجبرت مراكب الصيادين على مغادرة المكان، ما تسبب ذلك في حدوث أضرار في مركب صيد على الأقل.

وتتعمد بحرية الاحتلال يوميًا منع الصيادين في بحر غزة، من ممارسة عملهم.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظة نابلس، و5 شباب من القدس المحتلة.

وتأتي عملية الاقتحام بالتزامن مع هجوم المستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس، وإضرامهم النيران في أراضي المواطنين.

من جهة أخرى،شدّدت قوات الاحتلال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من إجراءاتها على حاجز زعترة جنوب نابلس، ما أسفر عن أزمة مرورية في المكان.
 

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي فلسطين غزة القدس المحتلة اخبار دولية

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