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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

الليلة في نجوم أف.إم.. إنجي المقدم تتحدث عن الاختيار 2 وهجمة مرتدة

انجي المقدم
انجي المقدم

تحل الفنانة إنجي المقدم، اليوم الاثنين ، ضيفة علي برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، الذي تقدمه المذيعة إنجي على، في إذاعة "نجوم أف.إم" في الساعة العاشرة مساءً، لتتحدث عن كواليس دورها في مسلسل "الاختيار 2”، وتعاونها مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد مكي واصعب المشاهد التي مرت عليها.

وتحكي إنجي المقدم، عن دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، كما تكشف أيضا خلال الحلقة عن أعمالها السينمائية المقررة عرضها خلال الفترة المقبلة.

برنامج "نجوم رمضان أقربلك" يذاع يومياً عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة إنجي على، الساعة العاشرة مساءً.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وكان حقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الارهاب. 

انجى المقدم نجوم نجوم إف إم الفنانة إنجي المقدم الاختيار2 الاختيار 2 هجمة مرتدة

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