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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكسري الروتين .. طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة

صدى البلد

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بشكل ومذاق غير تقليدي يعجب أفراد أسرتها.

ومن الأفكار الغير تقليدية التى يمكن للمرأة الاستعانة بها هى صينية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة حيث تمتلك مذاق شهى وفريد .

نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل صينية بطاطس بالبرجر والبشاميل في الفرن

أكلات سحور رمضان ..عدس مدمس بالبصل الأخضر وجبنة بالطماطم وكرات بطاطس بالخضار


مقادير صينية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة


لحم مفروم

 بصل 

صلصة طماطم 

بهارات 

ملح 

فلفل اسود 

بطاطس 

لبن 

بقدونس 

دقيق 

جبنة موتزاريلا 

جبنة رومي مبشورة 

زعتر 

سمـنة 

ثوم 

بقسماط

 كريمة لباني 

مكعب مرقة 


طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة


* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة وزعتر طازج مفروم وثوم مفروم وبهارات

* ضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل بعد ان يحمر البصل ثم ضيفي بقدونس مفروم وصلصة طماطم وقلبيها جيدا

* ضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة الى الطاسة ثم ادهني البايركس بالسمنة والبقسماط و ضعي خليط البطاطس واللحم المفروم

* ضعي دقيق بنفس مقدار السمنة حتى يذوب الدقيق تماما في حلة على النار ثم ضيفي اللبن وحركيه حتى يغلي ثم ضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي ثم صبيها على الطاجن

* رشي على الوجه جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة و ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدمي صينية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة بجوار الأرز أو العيش البلدي

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