كانتي رجل مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فاز الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، برجل المباراة التي جمعته بنظيره ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصد كانتي الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، حيث كان سببًا في هدفي فريقه، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح تشيلسي في الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 من الشهر ذاته.