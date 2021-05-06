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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا أحد أعظم مواهب مصر

الزمالك: سيد عبد الحفيظ يستحق الإيقاف مدى الحياة فى هذه الحالة.. ووالد زيزو يريده فى الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

قال عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعلة البيضاء  أحد أعظم المواهب التى جاءت في تاريخ مصر على الإطلاق.

وأضاف الدرديري في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "شيكابالا لاعب ساحر، لاعب كبير قادر على تغيير مجريات أي مباراة في أي وقت ، لقد نجح في تحويل لقاء مباراة الزمالك وبيراميدز، وكان يؤدي دوره الدفاعي والهجومي، وهو يبلغ من العمر 35 عامًا وكان أفضل من لاعبين عمرهم 18 سنة".

وتابع: "لو أثبتت التحقيقات أن ما قاله سيد عبد الحفيظ، صحيح، فنحن مقبلين على كارثة بكرة القدم المصرية، لابد من إيقافه مدى الحياة، لو ثبت أن هناك مكالمات متبادلة بين سيد وجهاد جريشة، فهناك أزمة كبيرة وتلاعب في النتائج".

وأكد: الزمالك سيفوز في مباراة القمة وبفارق هدفين على الأقل".

وأتم: "أزمة أحمد سيد زيزو في والده، لأنه لديه رغبة في انتقال ابنه إلى الأهلي، هذا كان له تأثير على اللاعب وانشغل بعض الشيء وتركيزه أصبح أقل". 

الأهلى الزمالك سيد عبد الحفيظ شيكابالا بيراميدز جهاد جريشة

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