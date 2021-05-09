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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بحبه جدا.. رضا عبد العال: مفيش حد قدر يقف قصاد مرتضى منصور غيري

صدى البلد

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، حبه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق.

 

ونفى رضا عبد العال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،خوفه من مرتضى منصور، مؤكدا “:محدش قدر يرد عليه زى ما عملت والمرة اللى اتخنقنا فيها القناة مكنتش عاوزه تدخله مداخلة وانا اللى أصريت انه يدخل”.

 

وأضاف رضا عبد العال قائلا:" مرتضى راجل قوى ولا يخشى سوى الله، لعبت 6 سنين فى الزمالك وكنا اوقات بنلعب الساعة 1 الضهر ونادى الاهلى كان بيلعب 9 بيليل، ومفيش رئيس نادى زمالكاوى كان يجرؤ يطالب بالعدل بين الاهلى والزمالك".

 

وكان أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أن الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس إخوان، قائلا: "الكابتن ربيع ياسين كان بيقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".  

 

   وأضاف رضا عبد العال، أن تدريب الكابتن ربيع ياسين لمنتخب مصر يُسأل عنه مسئولو اتحاد الكرة، حيث إنه درب المنتخب بسبب المجاملات، مؤكدا أنه حال تكذيب ربيع ياسين وعماد النحاس لهذه الفيديوهات المنتشرة سيقوم بالاعتذار لهما.  

 

  وأوضح أنه هو الوحيد الذي وقف أمام المستشار مرتضى منصور، كما أنه يحبه لأنه شخص حر ولا يخشى إلا الله، متابعًا: "مرتضى بيقف قدام الأهلي دلوقتي، ولا أخشى انتقاد مرتضى منصور".  

 

رضا عبد العال مرتضى منصور نادي الزمالك شيخ الحارة والجريئة ربيع ياسين عماد النحاس

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