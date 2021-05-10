غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بـ صور لها من مسلسل لحم غزال

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عدة صور لها من مسلسل “ لحم غزال ” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ” .

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة " #مسلسل_لحم_غزال

#الحلقة٢٩ ".

ويُعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق، بزوجها، مدير التصوير "هيثم زنيتا"؛ بعد مشاركتهما معا، العام الماضي، في مسلسل “سلطانة المعز”.



مسلسل "لحم غزال"، بطولة “غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول”، ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: “MBC مصر- MBC مصر 2- قناة دبي"، ومنصة "شاهد vip”.