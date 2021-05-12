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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام شخص بثلاث محاولات لخطف الفتيات بنفق بالقليوبية

فتاة
فتاة

 

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بثلاث محاولات خطف لفتيات في يوم واحد أثناء سيرهن داخل نفق مزلقان زكى القديم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة ، وعدم وجود ثمة محاضر محررة بوقائع مماثلة أو بلاغات لمركز شرطة طوخ بوجود وقائع خطف لفتيات أو الشروع فيها ، كما ورد بالخبر المشار إليه.

وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) اتهمت خلاله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها والاستيلاء عليها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى أثناء سيرها بالطريق العام .

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه ، وأكدت اتهامها له بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

أمكن تحديد القائم على نشر تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية قِبله لادعائه أخبارا كاذبة.

التواصل الاجتماعي القليوبية دراجة نارية مصدر أمني خطف الفتيات مركز شرطة طوخ

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