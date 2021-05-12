«العيد فرحة».. ما قصة سعد نبيهة الذي تقصده صفاء أبو السعود؟

تعد أغنية «العيد فرحة» التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، من الأغاني التراثية والراسخة، التي غنتها صفاء أبو السعود، فهي أغنية العيد لكل الأجيال.

ويقول مطلع أغنية «العيد فرحة»

أهلًا أهلًا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد

هيه هيه هيه .. هههيه هيه

العيد فرحة .. وأجمل فرحة

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

ولسرعة كلمات الأغنية، اختلط الأمر على الكثير من الأطفال في جيل الثمانينات والتسعينات، الذي لم يعرف الإنترنت والسوشيال ميديا وقتها، فكان يردد الأغنية على أنها «سعد نبيهة»، بدلًا من «سعدنا بيها»، فإن قرأت الكلمتين على حدة ستجدهما نفس النطق مع سرعة نطق الكلمات.

ومع دخول الإنترنت واستخدام السوشيال ميديا بشكل واسع، لا سيما «الكوميكسات» والصفحات الكوميدية، أعيدت للأذهان كلمات الأغنية، وتساءل الرواد الذين ينتمون إلى جيل الثمانينات والتسعينات، عن هوية «سعد نبيهة» الذي تغنت به صفاء أبو السعود، وصُدم البعض عندما علم أن الجملة الأصلية هي «سعدنا بيها».