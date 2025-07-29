وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعمق العلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والباكستانية مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل دعم آفاق التعاون فى مجالات الدفاع والأمن بين كلا البلدين ، وأختتمت الجلسة بتوقيع الجانبان على محضر الجلسة .

حضر اللقاء جلسة المباحثات الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والسفير والملحق العسكرى الباكستانى بالقاهرة.