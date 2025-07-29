شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

طرحت الفنانة شمس الكويتية أغنيتها الجديدة بعنوان “طز”، التي تصدّرت قوائم التريند محققة أكثر من 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، ولاقت رواجًا كبيرًا على منصات الأغاني.

الأغنية جاءت باللهجة العراقية، بينما اختارت شمس اسمًا باللهجة المصرية لتقريبه من الجمهور، مؤكدة أن كلمة “طز” تعبّر عن رفضها للطاقة السلبية والحاسدين.

وأوضحت شمس أنها تغني للتعبير لا لإرضاء الجميع، مشيدة بتفاعل الجمهور المصري وحبهم للفن الأصيل.

كما أشارت إلى استخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب، موضحة أنها تحرص على الحفاظ على الجانب الإنساني والعفوي في أعمالها الفنية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.