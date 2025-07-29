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فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

كان صباحًا هادئًا على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، السماء صافية، والبحر على يسار الأتوبيس يلمع كأنه يودع الركاب المغادرين .

في الأتوبيس، كان الصوت العالي هو صوت الضحك، أطفال يتهامسون في آخر المقاعد، سيدات يتبادلن الحكايات،  ولم يتخيل أحد منهم  إن الرحلة اللي بدأت بدعاء "اللهم سلّم" هتنتهي بصراخ ودموع وقلوب مكسورة.

عند الكيلو 58  دوى صوت انفجار، صرخة واحدة، ثم صمت تام الأتوبيس فقد توازنه، وانقلب على جانب الطريق، لتتحوّلالفسحة إلى مأساة .

شهد طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا بعدما انقلب أتوبيس يقل عددًا من الركاب، أغلبهم من الأسر والعائلات، كانوا في طريق العودة بعد  قضاء عطلة صيفية بمدينة مرس مطروح.

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس الحكمة وعددهم 58 مصابا  ، بينما تم نقل جثة  إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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