لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة.

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة بشأن الطلاب.

من جانبها، تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تقديم التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وفتحت الوزارة باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يومًا، بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي الموافق 27 يوليو 2025.