رسالة نارية من الغندور للأهلي والسبب الزمالك .. إيه اللي حصل

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة للأهلي بسبب انتقادات البعض بأن بيراميدز احتل مكان الزمالك الموسم السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



و كتب الغندور :ناس كثير بتقولك بيراميدز خد مكان الزمالك رغم ان آخر ٥ سنوات من الدوري الزمالك حصل علي الدوري مرتين و الأهلي مرتين و بيراميدز خسر الدوري امام الأهلي بقرار من الرابطة و القضية في المحكمة الدولية

و تابع :و الاهلي طلع ثالث و اشترك في دوري الأبطال و الزمالك كسب الكاس من بيراميدز و بيراميدز كسب افريقيا من صن داونز اللي اخرج حامل اللقب الأهلي بس كده هو ما خدتش مكان الاهلي في افريقيا بس خد مكان الزمالك في الدوري.

علي الجانب الاخر ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية خلال المران، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.