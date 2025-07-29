محاضرة فنية وتقسيمة في ختام مران الزمالك بقيادة يانيك فيريرا

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية خلال المران، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.