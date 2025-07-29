اتحاد الغرف التجارية: أوكازيون شامل يبدأ 4 أغسطس

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد سيطلق أوكازيون شامل لتخفيض الأسعار اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، يتضمن خصومات حقيقية على مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.





وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لدعم جهودها في السيطرة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في المبادرات الخاصة بتخفيض الأسعار عبر التعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، بما يسهم في تعزيز المنافسة داخل السوق المحلي.





وأكد الوكيل أن الأوكازيون لن يقتصر على الملابس كما كان معتادًا، بل سيمتد ليشمل سلعًا متعددة يحتاجها المستهلك بشكل يومي.