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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

بدأ رسميًا موقع التنسيق الإلكتروني في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025، وارتفع بحث طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025
ينتهي تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025 يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس 2025، والتي تستمر 5 أيام، ويستمر إعلان نتيجة المرحلة الأولي حوالي 72 ساعة، ويتم إعلان بدء المرحلة الثانية مع نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وتحديد الكليات الشاغرة.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي بيومين، ويبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس 2025، خلال الأسبوع المقبل.

شهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة إقبال من طلاب الثانوية العامة للتسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

بدأت منذ قليل معامل التنسيق بالجامعات على مستوى الجمهورية استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لتسجيل رغباتهم.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

وزارة التعليم العالي تعليمات هامة للطلاب عند تسجيل الرغبات:

تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg

يتيح الموقع إدخال الرغبات على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

يُغلق التسجيل الساعة 7 مساءً في آخر يوم للمرحلة، ولا يُسمح بإجراء أي تعديل بعد هذا الموعد.

يُسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة المرحلة دون قيود.

على الطالب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند ترتيب رغباته.

يجب التأكد من إدخال الرقم السري ورقم الجلوس بشكل دقيق.

عدد الرغبات المتاحة لكل طالب: 75 رغبة.

موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الثانوية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة تنسيق 2025

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