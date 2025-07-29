«صدى البلد» في موقع إصلاح كابلات محطة جزيرة الذهب.. صور

يواصل عمال الكهرباء العمل لإصلاح أعطال محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإزالة مسار الكابلات المتهالكة، وتركيب الكابلات الجديدة تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي لمناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى التى تعانى من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الرابع.

ونجحت الفرق الفنية فى الانتهاء من إزالة مسار الكابلات المتهالكة بالكامل، وتم البدء فى مد الكابلات الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى بيان لها أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجار الآن عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكابلات واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وفي موقع إصلاح الكابل 2 المغذي لمحطة المحولات، تم إصلاح الفازة الأولى، وجار العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تأمين التغذية اللازمة لجميع المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

يذكر أن محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء خارج الخدمة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى على مدار هذه الأيام.