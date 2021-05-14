إصدار التصاريح ..أبرز إختصاصات مكاتب تقديم الخدمة بقانون المشروعات الصغيرة

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات، وفض التشابك بين العديد من الجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، وفيما يلى نستعرض اختصاصات وحدات تقديم الخدمات.

ووفقا للقانون للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تتولى الآتى:

1- إصدار الموافقات

2- إصدار التصاريح

3- إصدار تراخيص التشغيل والبطاقات

4- تتولى إجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات و اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها

ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة

وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات و يلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات

تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة