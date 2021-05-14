شاهد| كيف تسطو عصابة على سيارة مرسيدس

سطو مسلح

كشف مقطع فيديو صادم اللحظة التي أجبرت فيها عصابة ملثمة سائق سيارة مرسيدس على الخروج من الطريق.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قامت العصابة الملثمة ، الذين كانوا يرتدون ملابس داكنة وأغطية للوجه ، بالسطو على سيارة المرسيدس بمضارب البيسبول في توبروك ، ليفربول.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن العصابة استخدمت القوة لإيقاف السيارة قبل تهديد السائق والمطالبة بالمال.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين في حوالي الساعة 8.20 مساءا أدى إلى إصابة رجلا يبلغ من العمر 34 عاما بجروح يعتقد أنها ناجمة عن مضرب بيسبول.

وأكدت الشرطة أن التحقيق جار في أعقاب الحادث، حيث يظهر الفيديو سيارة سوداء متوقفة بجانب سيارة مرسيدس فضية مثبتة على الرصيف، حيث كانت السيارة العصابة صندوقها الخلفي وبابها الخلفي مفتوحان ، بينما يمكن رؤية العصابة وهي تتسلق السيارة للفرار من مكان الحادث بعد سطوهم على السيارة المرسيدس.