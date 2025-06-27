حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

كشفت شركة شاومي رسميًا عن تفاصيل أسعار وفئات سيارتها الكهربائية الجديدة YU7 من فئة الكروس أوفر، والتي جاءت بثلاث نسخ مختلفة تناسب احتياجات متعددة.

يبدأ الطراز القياسي بنظام الدفع الخلفي فائق المدى بسعر 253,500 يوان صيني (حوالي 34,500 دولار أمريكي)، ويوفر مدى قيادة مذهل يبلغ 830 كم حسب دورة CLTC، ويعتمد على محرك كهربائي واحد بقوة 315 حصانًا (235 كيلوواط)، قادر على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.9 ثانية.

طراز Pro: دفع رباعي وسعر منافس

لمن يفضلون نظام الدفع الرباعي، تقدم شاومي طراز Pro بسعر 279,900 يوان صيني (نحو 37,900 دولار أمريكي).

يعتمد على بطارية LFP بسعة 96.3 كيلوواط/ساعة – وهي نفس البطارية الموجودة في الطراز القياسي – لكن مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية 489 حصانًا (365 كيلوواط)، ومدى يصل إلى 770 كم.

أما الطراز الأعلى Max فيرتقي بالأداء إلى مستوى جديد، بسعر 329,900 يوان صيني (حوالي 44,700 دولار).

يولد محركاه المزدوجان 681 حصانًا (508 كيلوواط) مع عزم دوران أقصى يبلغ 866 نيوتن متر، ما يسمح له بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.23 ثانية فقط.

ويعتمد هذا الإصدار على بطارية NMC بسعة 101.7 كيلوواط/ساعة، ويصل مداها إلى 760 كم.

شاومي تتفوق تسلا موديل Y

تضع هذه الأسعار والمواصفات طراز YU7 في منافسة مباشرة مع تسلا موديل Y المصنعة محليًا في الصين.

يبدأ طراز تسلا القياسي بسعر 263,000 يوان صيني (35,200 دولار)، ويوفر مدى 593 كم وتسارع مماثل للطراز القياسي من YU7.

بينما يبلغ سعر طراز المدى الطويل من تسلا 313,500 يوان ويوفر مدى 719 كم وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية.

لم تطلق تسلا حتى الآن طراز الأداء الكامل من موديل Y المُحدّث (جونيبر).

إقبال هائل في الساعة الأولى من الحجز المسبق

المثير للدهشة أن شاومي أعلنت عن تلقيها أكثر من 289,000 طلب خلال ساعة واحدة فقط من بدء الحجز المسبق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت الشركة عرضًا ترويجيًا مغريًا يتضمن خصمًا بقيمة 66,000 يوان صيني (8,800 دولار) للطلبات التي تتضمن وديعة مقدمة بقيمة 5,000 يوان قبل 31 يوليو.