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أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق أول نظارة ذكية تنافس نظارات فيسبوك.. إطلاق تابلت Pad 7S Pro الجديد من شاومي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق أول نظارة ذكية تنافس نظارات فيسبوك.. إطلاق تابلت Pad 7S Pro الجديد من شاومي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شاومي تطلق أول تابلت بعلامة ريدمي.. Redmi K Pad بمواصفات قوية وتصميم فاخر

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق أول جهاز لوحي مدمج يحمل علامة ريدمي التجارية تحت اسم Redmi K Pad، خلال فعاليات حدث "المنظومة الذكية" الذي أقيم في الصين. 


مواصفات هاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Flip 7
 أكدت شركة سامسونج، رسميا على موعد انعقاد حدثها التقني المنتظر Galaxy Unpacked، والمقرر عقده في 9 يوليو المقبل، حيث ستكشف خلاله عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، وفي مقدمتها Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، إلى جانب عدد من الأجهزة والمنتجات الذكية الأخرى. 

Xiaomi AI Glasses.. أول نظارة ذكية من شاومي تنافس نظارات فيسبوك
 أعلنت شركة شاومي، رسميا عن دخولها عالم النظارات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أول إصدار لها تحت اسم Xiaomi AI Glasses، وهي نظارات خفيفة الوزن 40 جراما، تجمع بين الكاميرا والتفاعل الصوتي والتكامل مع الأجهزة الذكية، في تصميم يبدو أقرب إلى النظارات العادية.


لأول مرة.. 3 تطبيقات جديدة تنضم لحواسيب ماك مع نظام macOS Tahoe
 أعلنت شركة آبل، عن استعدادها لإطلاق نظام macOS Tahoe، المعروف أيضا باسم macOS 26، خلال خريف هذا العام، حيث سيصل إلى حواسيب ماك مع مجموعة من التحسينات الجمالية والوظيفية، في مقدمتها تصميم جديد كليا يحمل اسم "الزجاج السائل" Liquid Glass.

شاومي تكشف عن Pad 7S Pro.. جهاز لوحي احترافي بمعالج خاص وشحن فائق
وسعت شركة شاومي مجموعة أجهزتها اللوحية المتميزة في الصين، بالكشف عن Xiaomi Pad 7S Pro، الذي يأتي كخيار متوسط بين Pad 7 Ultra وPad 7 و 7 Pro.


شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة
 أطلقت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق Mix Flip 2، الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي على شكل صدفة، حيث يأتي الهاتف الجديد بتحسينات ملموسة في مجالات الشاشة، الأداء، البطارية، والتصميم، ليصبح بذلك أكثر هواتفها القابلة للطي تكاملا حتى الآن. 


دراسة صادمة.. نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة يمكنها الكذب والابتزاز

كشفت شركة أنثروبيك Anthropic، المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، عن نتائج مثيرة للقلق في دراسة حديثة تشير إلى أن بعض النماذج الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تلجأ إلى أساليب غير أخلاقية، مثل الابتزاز والتجسس، إذا وضعت في مواقف تهدد أهدافها أو وجودها.


 

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