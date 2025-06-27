إنشاء عاصمة إدارية جديدة في مدغشقر بأيدٍ مصرية .. تفاصيل مهمة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتلبية للدعوة الموجهة من سكرتير الدولة للمدن الجديدة والإسكان بجمهورية مدغشقر الي المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قام المهندس خالد عباس ووفد مرافق بزيارة رسمية إلى العاصمة الملجاشية أنتاناناريفو خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2025 بهدف دعم علاقات التعاون الثنائي، ونقل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة وبما يساهم في انشاء المدينة الجديدة والتي تعتبر امتدادا للعاصمة وعاصمة إدارية للدولة.

استهل المهندس خالد عباس الزيارة بجولة ميدانية بموقع مشروع المدينة الجديدة “تانا-ماسواندرو”، والذي يُعد المشروع الأبرز في مجال التنمية الحضرية في مدغشقر، ويمتد على مساحة حوالي 2340 فدان ويبعد عن العاصمة قرابة 28 كم، حيث تم الاطلاع على مخططات المشروع وما تم تنفيذه حتى الان مع طلب المخططات والرسومات الخاصة بالمدينة للمراجعة والتدقيق.

كما التقي المهندس خالد عباس سكرتير الدولة للمدن الجديدة والاسكان في جمهورية مدغشقر حيث تم خلال اللقاء استعراض تجربة مصر الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج متكامل للتنمية الذكية والمستدامة وتوضيح كافة النقاط وسبل التعاون من خلال الخبرات المكتسبة مع بحث فرص الشركات المصرية المتخصصة للمعاونة في انشاء المدينة الجديدة وإمدادهم بالفنيين والمتخصصين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم كافة التخصصات بغرض بدء تفعيل التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات المدينة الجديدة.

كما شارك المهندس خالد عباس في منتدي الاعمال المصري الملغاشي والذي حضره من الجانب المصري وفد من وزارة النقل برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري وعدد من الشركات المصرية التي تمثل القطاع الخاص ومن الجانب الملغاشي عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، حيث التقي خالد عباس على هامش المنتدي كل من وزراء النقل والخارجية وممثلين عن وزارات الاشغال العامة، الطاقة والمحروقات ،المياه والصرف الصحي والتصنيع والتجارة والمشاركة في جلسات تبادل خبرات تم خلالها عرض الرؤية المصرية والتجربة المتكاملة في تخطيط المدن الجديدة.

واختتمت الزيارة بلقاء السيد أندري راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، حيث نقل إليه المهندس خالد عباس تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتوجيهاته بدعم العلاقات الثنائية في مجالات التنمية والتخطيط الحضري مع الاستعداد الكامل لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات.

تجدر الإشارة الي قيام كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسكرتارية الدولة للمدن الجديدة والاسكان في جمهورية مدغشقر بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش المنتدى الحضري الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر 2024 بشأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الإشراف علي تنفيذ بناء المدينة الجديدة “تانا-ماسواندرو”، في مجال التنمية العمرانية من خلال مشاركة الشركات المصرية المتخصصة مع الاستفادة من خبرة تخطيط وتصميم وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تجدر الإشارة الى أهمية الإشادة بدور السفارة المصرية في أنتاناناريفو والجهد المبذول من السفيرة رباب سعيد في التنسيق وإتمام فعاليات الزيارة بالشكل الأمثل.