الرئيس السيسي: تدشين مصر لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين مصر لمقر جديد للمكاتب الاممية الإقليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة مرور ثمانين عام على تأسيس الامم المتحدة،:" هذا يأتي تأكيدا على التزام مصر بدعم الامم المتحدة وتعزيز دورها في مختلف المجالات":.

وتابع الرئيس السيسي:" مصر تثمن جهود السكرتير العام للأمم المتحدة في إصلاح المنظومة ".

وأكمل الرئيس السيسي:" أتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم في منظمة الامم المتحدة ونجدد عهدنا ان تظل مصر في مقدمة الداعمين للامم المتحدة في رسالتها النبيلة ".