برلماني: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران.. والرئيس السيسي يعبر عن صوت العقل في المنطقة

أكد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعكس موقف مصر الحاسم والثابت ضد أي تصعيد عسكري يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث بصوت الحكمة والعقل في وقت خطير، مشددًا على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، مؤكدًا أن لا حلول عسكرية لهذه الأزمة، وإنما الحل السياسي هو الطريق الوحيد نحو الاستقرار.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب في المنطقة، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف إطلاق النار وتفادي الانزلاق نحو مواجهات إقليمية أوسع، مشيدًا في الوقت نفسه بدور مصر المحوري والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس السيسي من أجل احتواء التوترات والعمل على حل النزاعات سلميًا.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس السيسي أكد مجددًا على أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وختم النائب سامي نصر الله حديثه، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة للسلام وضد أي محاولة لجرّ المنطقة إلى صراعات عسكرية، وستواصل جهودها الدبلوماسية لحماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب.