شاهد .. 25 صورة من آخر حلقات مسلسل لعبة نيوتن

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن والتى عرضت أمس العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن هنا“ منى زكى ”وحازم “ محمد ممدوح ” ، بعد اعتراف بدر “ سيد رجب” برزاعة الأفيون دون علمهما.

كما تمكنت هنا “ منى زكى ” ، من استعادة ابنها إبراهيم، حيث شهدت مواجهة بينها وبين مؤنس “ محمد فراج ” قبل صعوده الى الطائرة .

وقرر حازم فى النهاية الاعتراف على نفسه فى قضية قتل شاهين ، واتفق مع هنا على ان يحسما أمر علاقتهما بعد إنتهاء القضية.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :



يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :



مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :



مسلسل لعبة نيوتن، تأليف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.