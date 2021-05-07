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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كروان: قوة أداء منى زكي بـ"لعبة نيوتن" أصابتني بالتوتر لاختيار الموسيقى الأفضل..فيديو

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

قال المؤلف الموسيقي تامر كروان أن الفنانة منى زكي قامت بدور عبقري في مسلسل "لعبة نيوتن" مؤكدا أن قوة أدائها أعطت لي التوتر لذا كان لا بد من إختيار الموسيقى المناسية للحفاظ على هذا الأداء.

 

 

وأضاف كروان خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه بدأنا في العمل بمسلسل "لعبة نيوتن" منذ شهر أغسطس الماضي مشيرا إلى أنه كان لدينا الوقت للمناثشة والتفكير واختيار الأفضل.

وتابع المؤلف الموسيقي تامر كروان أن هناك موسيقى تصويرها يجب أن تؤثر في المشاهد مركدا أنني قمت بأستخدام الاوركسترا والعود له دور أساسي ودمجنا  الموسيقة الغربي مع الشرقي .

وأشار كروان إلى أن هناك اختلاف بين موسيقى "لعبنة نيوتن " ومسلسل موسى " ولكنى أضفت في مسلسل موسى "الربابة والدفوف"

 

الموسيقى مسلسل موسى مسلسل لعبة نيوتن الشرق الفنانة منى زكي

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