سيد رجب عن لعبة نيوتن: كل الشخصيات مبنية على الغموض

المشاهدون حاولوا فك الشفرات

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل لعبة نيوتن، الذي حقق نجاحا كبيرا في السابق الرمضاني الماضي.

وقال رجب خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة “الأولي” بالتليفزيون المصري": "المسلسل ممتلئ بالقضايا المهمة التي نناقشها بطريقة غير مباشرة منها التربية والحب والاغتصاب وغيرها".

وأضاف: "بمساعدة الممثلين والمخرج تامر محسن، ومديري التصوير استطعنا التوافق معًا لتظهر تلك النتيجة، لذا أقول إننا نستطيع تقديم دراما على مستوى عالٍ جدًا، وأنا فخور بالمسلسل وتصويره وكتابته وكل شيء فيه وأرى أنه من المسلسلات التي ستعيش في الدراما المصرية”.

وأشار سيد رجب إلى أن كل شخصيات المسلسل مبنية على الغموض وكل المشاهدين يجرون وراء الشخصيات لفك الشفرات.

شارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.

