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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة الأسير: كورونا عطل القاهرة كابول أكثر من مرة

صدى البلد

كشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير، عن الصعوبات التي تعرض لها فريق عمل القاهرة كابول بسبب فيروس كورونا.

وقالت  سميرة الأسير لـ"صدى البلد": “كورونا عطل العمل أكثر من مرة، فكان من المفترض أن أحضر إلى مصر في شهر مارس العام الماضي ولكن الإجراءات الاحترازية تسببت في إغلاق المطارات”.

وتابعت": "حينما هاتفوني مرة أخرى في شهر يوليو لم أستطع الحضرور، لنفس السبب، وفي كل مرة كنت أحضر للعمل واقرأ السيناريو، ولكن لا يكتمل، وبالنهاية وصلنا إلى القاهرة شهر نوفمبر وصورنا، ولم يكن التصوير هنا سهلا خاصة أنها أول مرة أصور فيها بمصر ولم أكن أعلم كيف يعملون لكن اندمجت وارتحت في التصوير.

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يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

الإجراءات الاحترازية خالد الصاوي طارق لطفي فيروس كورونا حنان مطاوع فيروس كورونا نبيل الحلفاوي فتحي عبد الوهاب

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