حلمي طولان : أتعرض للتنمر من اتحاد الكرة وقرار إيقافي مضحك كثيرا

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن خسارة الفريق أمام الزمالك كانت متوقعة نظوا لفارق الإمكانيات بين لاعبي الفريقين، وأن القلعة البيضاء دائما بها فريق عملاق.

وأضاف :"حزين للغاية بسبب ما حدث من هجوم ضدي من بعض الجمهور المتواجد في مباراة الزمالك الاخيرة وأنهم لا يمثلوا القلعة البيضاء".

وأكمل:"أعرف من كانوا متواجدين في المدرجات وفوجئت بمعافبتي من جانب اللجنة الثلاثية بإيقافي مباراتين وغرامة مالية ولا أفهم ما السبب، وأتعرف للتنمر من مسئولي اللجنة الثلاثية".

وتابع:"أتحدى مراقب المباراة بأي لفظ خارج حدث مني، وما فعلته فقط قمت بالمشاورة للجماهير بأنني أعرفهم".

واختتم:"مباراة الأهلي أمام صن داونز الأهم الأداء وليس النتيجة وهذه الأدوار الأهم المكسب عن الأداء، وفيما يتعلق بأزمة نجلي فمتأكد تماما بأنه لم يخطئ