مقتل رئيس أركان الجيش النيجيري فى تحطم طائرة عسكرية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بمصرع القائد العام للجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار كادونا الدولي في نيجيريا.

فيما أعلنت القوات الجوية في نيجيريا تحطم طائرة عسكرية تابعة لها هذا الصباح قرب مطار كادونا الدولي.

ولم تكشف السلطات في نيجيريا سبب تحطم الطائرة، مؤكدة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في أقرب وقت.

وأشارت وسائل إعلام محلية في نيجيريا إلى مقتل رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم أتاهيرو.

An air crash involving a @NigAirForce aircraft occurred this evening near the Kaduna International Airport. The immediate cause of the crash is still being ascertained. More details to follow soon.



Edward Gabkwet

Air Commodore

Director of Public Relations and Information

21/5/21 pic.twitter.com/N01V2M6qUc — Nigerian Air Force (@NigAirForce) May 21, 2021

وأكدت تقارير محلية مصرع 12 شخصا على الأقل خلال حادث تحطم الطائرة التابعة لسلاح الجو النيجيري.