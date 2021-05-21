مقتل رئيس أركان الجيش النيجيري فى تحطم طائرة عسكرية
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بمصرع القائد العام للجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار كادونا الدولي في نيجيريا.
فيما أعلنت القوات الجوية في نيجيريا تحطم طائرة عسكرية تابعة لها هذا الصباح قرب مطار كادونا الدولي.
ولم تكشف السلطات في نيجيريا سبب تحطم الطائرة، مؤكدة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في أقرب وقت.
وأشارت وسائل إعلام محلية في نيجيريا إلى مقتل رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم أتاهيرو.
وأكدت تقارير محلية مصرع 12 شخصا على الأقل خلال حادث تحطم الطائرة التابعة لسلاح الجو النيجيري.