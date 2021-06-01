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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12.25 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مارس 2021

الجـهاز المركـزي
الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء  الموافق  1/ 6/ 2021   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2021.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.84خلال شهر مارس2021 (أولـي) مقابل 104.09 خلال شهر فبراير 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.25٪.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 235.80 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 199.75 بارتفــاع قدره 18.04 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.85 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 97.35 بارتفاع قدره 20.03٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية    105.90 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 133.66 بانخفاض قدره 20.77٪ وذلك يرجع الي حالة السوق وتوافر مخزون.
بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع اخر 192.68 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 207.86بنسبة انخفاض قدرها 7.31% وذلك يرجع الي حالة السوق
 

الصناعات التحويلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية المنتجات البترولية الجهاز المركزي النشاط الصناعي

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