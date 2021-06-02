الداخلية تكشف تفاصيل اشتعال النيران داخل أحد المحلات بالقاهرة

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود داخل محل تجاري بمنطقة عابدين.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات كائن بشارع صبرى أبو علم - دائرة قسم شرطة عابدين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار المشار إليه.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده دون إصابات.

وبسؤال مالك المحل رجح كونه سبب الحريق تركه سهواً فحم مشتعل بالارجيلة الخاصة به.

بسؤال الشهود أيدا ما جاء بأقوال مالك المحل .