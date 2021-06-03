بالصور.. وصول بعثة الفريق الأول لكرة السلة.. استقبال الأبطال بالورود

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وقام الجميع باستقبال أبطال إفريقيا بباقات الورود، والإشادة بما حققوه، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

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