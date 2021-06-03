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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور.. وصول بعثة الفريق الأول لكرة السلة.. استقبال الأبطال بالورود

حسين لبيب فى اسقبال
حسين لبيب فى اسقبال بعثة سلة الزمالك

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور  نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وقام الجميع باستقبال أبطال إفريقيا بباقات الورود، والإشادة بما حققوه، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

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مصر ابطال افريقيا حسين لبيب حسين السمري كرة السلة

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