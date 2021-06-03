بالصور.. وصول بعثة الفريق الأول لكرة السلة.. استقبال الأبطال بالورود
وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.
و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.
وقام الجميع باستقبال أبطال إفريقيا بباقات الورود، والإشادة بما حققوه، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.