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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : إصدار قانوني الإدارة المحلية والعلاقة بين المالك والمستأجر على أولويات البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب جمال السعيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك من القوانين ستكون على أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر ، مؤكدا أن هذا القوانين تمس الحياة اليومية للمواطنين ، ومطلوب إصدارها من البرلمان خلال الفترة القادمة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب إقرار 4 اتفاقيات دولية.

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على تعديل قانون سن التقاعد بالقوات المسلحة، ورفع سن رتبة الفريق إلى 65 سنة.

ورد خلال الجلسة العامة أيضا الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يونيه المقبل.

البرلمان مجلس النواب قانون الادارة المحلية المالك المستأجر

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