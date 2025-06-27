حبس المتهمين بترويج المخدرات في دار السلام

قررت جهات التحقيقات حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة في دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بترويج المواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة- عاطلان مقيمان بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") - وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.