50 شهيدا في غزة خلال الساعات الأخيرة.. وقصف إسرائيلي يستهدف مدارس وخيام النازحين

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة بلغت نحو 50 شهيدًا خلال الساعات الأخيرة، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أحد أبرز هذه الهجمات استهدف مدرسة في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم خمسة أطفال، وقد وصلت جثامينهم – بعضها متفحم – إلى مجمع الشفاء الطبي، مضيفًا أن إحدى الطائرات الانتـ حارية قصفت فصلًا دراسيًا داخل المدرسة، ما تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وفي تطور آخر، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي التفاح شرق غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، وتواصلت الغارات المكثفة على منطقة جباليا البلد، حيث تم تدمير عدد من المباني السكنية، بعضها كان مأهولًا بالسكان، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.

وأشار المراسل إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع لانتشال الضحايا، خاصة في مخيم البريج وسط القطاع، حيث استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المدنيين، ما أدى إلى استشهاد ستة منهم، وقد نُقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وفي تطورات موازية، أفاد أبو كويك أن ستة مدنيين استشهدوا خلال انتظارهم المساعدات في منطقة غرب رفح الفلسطينية، فيما استقبل مستشفى ناصر في خان يونس نحو 20 شهيدًا منذ الفجر وحتى اللحظة، بعضهم من مناطق بطن السمين، الشيخ ناصر، ودوار بني سهيلا.

كما استهدفت طائرات مسيرة خيامًا للنازحين غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد طبيب ووالدته وطفل، بعد قصف مباشر لخيمتهم.