فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الزيادة الجديدة لـ المعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، وسيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوعين من الزيادات، أولاهما زيادة العلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتصرف بحد أدنى 75 جنيها، وغير المخاطبين والأطباء والمدرسين والأطباء الجامعيين، وتصل لـ 13% منوهًا إلى أن هذه الزيادات تكلف الدولة 28 مليار جنيه.