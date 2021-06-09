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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشارى طب حالات حرجة يكشف سبب تسجيل بريطانيا أقل حصيلة وفيات بـ كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان ، استشارى طب الحالات الحرجة ب لندن :إن  السبب الرئيسى لتسجيل بريطانيا أقل حصيلة وفيات يومية منذ بداية وباء كورونا هو تطبيق الاجراءات الاحترازية والاغلاق الكامل الذى طبقته وكان على مراحل تدريجية وكان فى البداية عدم يقين من الاغلاق التدريجى بالاضافة لحملة تطعيم التى تم اجرائها فى أوروبا ودول العالم . 

وأضاف  " سليمان "  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،   ان التزام المواطنين بـ الاجراءات الاحترازية ضد كورونا يعد أمرا مهما لافتا إلى أن الشعب البريطانى كانوا مذعورا من تعاطى لقاح كورونا وغير موقن بأهمية تعاطيه وفعاليت وأمانه ولكن تغير بالتدريج هذا الأمر بعد ثبوت مدى أهميته وسلامته .

وأشار إلى أن اللقاحات فعالة وآمنة والضغط على المستشفيات انخفض بشكل كبير وملحوظ  ، لافتا إلى أن نسبة حدوث الفطر الأسود  نسبة حدوثه فى بريطانيا قليلة للغاية وليس معدى على الاطلاق الذى يحدث نتيحة لضعف المناعة  خاصة أن المضادات الحيوية لا يستعملها أحد بدون وصفة الطبيب والذى قلل من احتمالية الاصابة ب هذا الفطر مقارنة ب الهند التى سجلت حالات مرتفعة ب الفطر الأسود . 

وتابع أن لقاح استرازينكا هو اللقاح الوحيد المتواجد فى بريطانيا ضمن 3 لقاحات معروف بـ آمانه وفعاليته وقلة اعراضه الجانبية وذلك وفقا لدراسات جامعة أكسفورد ببريطانيا . 

 

 

 


 

 

 

 

 

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