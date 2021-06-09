بعد تعرضه لوعكة صحية .. مراد مكرم : قرصة ودن

كشف الفنان مراد مكرم عن تعرضه الى وعكة صحية ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .



حيث قال : "وعكة صحية خفيفة، قرصة ودن، شكرا يا رب الدرس الدنيا مش مستهلة، الشغل لو ليك نصيب فيه هيمشي حتى لو بشوية مشاكل، العلاقات مش أبيض وأسود، في ناس رمادي، اللي هي ناس زي الفل بس ما ينفعوش معاك ، تضارب شخصيات، والصحة أهم نعمة مديهالك ربنا، خلي بالك من نفسك و ماتاخدش حاجة على أعصابك، تعامل مع الدنيا من بره ماتخليهاش تأثر جواك ، على قد ما تقدر طبعا".

وتابع : "يوم جديد وبداية جديدة للمرة المليون، بداية جديدة في تحدي الذات نحو الأفضل لها، يومكم جميل" .

ويشارك مراد مكرم في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل، تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً.