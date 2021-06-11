السعودية.. عرفات الأعلى حرارة عالميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال المتخصص في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عرفات بمكة المكرمة فى السعودية، سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الحصيني وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل، أن عرفات سجلت 48.2 درجة مئوية، وجاءت بعدها موكوندي في باكستان وسجلت 48 مئوية، مشيرًا إلى أن الحر يبدو أنه كان أخف من الأيام الماضية على الشرقية والوسطى والشمالية.

وأوضح الحصيني أن أبها سجلت- فجر اليوم الجمعة- أقل درجة حرارة في المملكة (20 ) مئوية، بينما سجلت الرياض (29) مئوية. بينما كان الأعلى في المدينة المنورة وجازان (33).

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض « كوفيد -19»، فيما تم رصد تعافي 1262 حالة، وفاة 18 حالة، كما تم إجراء 90,559 فحصا مخبريا.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية فى بيان لها نقلته صحيفة عكاظ أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 463,703 حالات، من بينها 10,112 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1559 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 446,054 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7537 حالة وفاة.