عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يدرس إقامة دورات تدريبية للأندية بعد حادث أركسن لاعب الدنمارك

صدى البلد

تدرس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إقامة دورات تدريبية للأجهزة الطبية للفرق فى جميع الأندية بمختلف المسابقات المحلية.

ومن المقرر أن يتم من خلال اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة التأكيد على مسؤولى الاندية للتعامل بشكل احترافى ودقيق مع حالات توقف القلب المفاجئ فى الملاعب.

ومن المنتظر أنه تم التشديد من قبل اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة على الأندية بعمل ملف طبى شامل لكل لاعب يتضمن تفاصيل حالة القلب مع بذل مجهود بدنى كبير.

وذلك نظرا للتدريبات القوية للاعبين فى تدريبات الفرق بهدف اكتشاف أى خلل فى القلب لدى أى لاعب يستوجب التعامل بشكل فورى.

يذكر أن كريستيان اركسن لاعب الدنمارك تعرض لأزمة قلبية قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة فنلندا استلزمت نزول الاطقم الطبية للتعامل بشكل جيد وإنقاذ اللاعب.

ونجح منتخب فنلندا فى تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت فى بطولة الأمم الأوروبية يورو ٢٠٢٠.

اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة الاطقم الطبية منتخب

ترشيحاتنا

وزير النقل: التحصيل الإلكتروني والربط الآلى لجميع جهات الموانئ البحرية فى منظومة واحدة.. صور

قريبا.. إعلان مصر خالية من طاعون الخيول | تفاصيل

لأصحاب المعاشات.. حالتان تمنحك تعويض إضافي 50% بالقانون الجديد

البحث عن مصادر التمويل الذاتي أبرزها .. 8 توصيات لخطة البرلمان لتنمية إيرادات الموازنة

تبدأ من 129 ألف ريال.. سعر و مواصفات GMC أكاديا 2021 | صور

القضاء الأردني يصدر قراراً عاجلاً بشأن قضية الفتنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

خبطة أم عملية تجميل.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

فيديو

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ