اتحاد الكرة يدرس إقامة دورات تدريبية للأندية بعد حادث أركسن لاعب الدنمارك

تدرس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إقامة دورات تدريبية للأجهزة الطبية للفرق فى جميع الأندية بمختلف المسابقات المحلية.

ومن المقرر أن يتم من خلال اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة التأكيد على مسؤولى الاندية للتعامل بشكل احترافى ودقيق مع حالات توقف القلب المفاجئ فى الملاعب.

ومن المنتظر أنه تم التشديد من قبل اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة على الأندية بعمل ملف طبى شامل لكل لاعب يتضمن تفاصيل حالة القلب مع بذل مجهود بدنى كبير.

وذلك نظرا للتدريبات القوية للاعبين فى تدريبات الفرق بهدف اكتشاف أى خلل فى القلب لدى أى لاعب يستوجب التعامل بشكل فورى.

يذكر أن كريستيان اركسن لاعب الدنمارك تعرض لأزمة قلبية قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة فنلندا استلزمت نزول الاطقم الطبية للتعامل بشكل جيد وإنقاذ اللاعب.

ونجح منتخب فنلندا فى تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت فى بطولة الأمم الأوروبية يورو ٢٠٢٠.