ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة بالضرب أمام نادى الصيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً تعدى سائق مركبة "توك توك" على إحدى الفتيات بالضرب أمام نادى الصيد بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها حضرت وقررت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة المشار إليه ، قام سائق مركبة "توك توك" بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة القسم) .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.