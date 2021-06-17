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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة إدمان الأطفال لـ"السوشيال ميديا" بالإصابة بالتوحد| فيديو

لميس سلامة
لميس سلامة

قالت الإعلامية  لميس سلامة "نحن تربينا على شعار (القراءة للجميع)، وتربينا على قراءة القصص والروايات ومنها رجل المستحيل وماوراء الطبيعة وبلا حدود والمغامرون الخمسة، فكانت الكتب أهم صديق لنا يوجد في كل مكان نتواجد به".

وأضافت "لميس سلامة"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، "تم استبدال حالة حب الاطفال والكبار للقراءة والكتب، حتى أصبحت التكنولوجيا صاحبة كلمة السر في حياة الجميع، وأصبح اطفالنا بالفعل كل ما يشغلهم في حياتهم هو الانترنت والسوشيال ميديا بجميع أنواعها".

وأشارت إلى أنه ، “يجب ان نحرص على عدم اندماج اطفالنا ومواظبتهم علي استخدام الانترنت والسوشيال ميديا طوال الوقت، وذلك لأنهم اكثر فئة يمكن ان تتعرض للإصابة بمرض التوحد”.

وأكدت أن مصر  فيها أكثر من مليون ونصف طفل مصاب بالتوحد، والعدد قابل للزيادة بسبب التكنولوجيا".

 

أخبار التوك شو اليوم التوحد توحد الأطفال السوشيال ميديا علاقة الاطفال بالسوشيال ميديا

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