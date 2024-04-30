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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في الأمن الإقليمي: مظاهرات الطلبة بالجامعات العالمية ضاغط على الإدارة الأمريكية

قصف غزة
قصف غزة

أكد العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الأقليمي، أن  ما يقرب من 65 جامعة على مستوى العالم، تنتفض وتندد بما يحدث من الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مظاهرات الطلبة تعد أكبر ضاغط على الإدارة الأمريكية.

وقال محمود محي الدين، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الحزب الديموقراطي أعتاد على أن الشباب الذي له أصول عربية يعتبروا جزء أساسي من الحملة الإنتخابية الرئاسية، وتأثيرهم كبير.

وتابع الباحث السياسي في الأمن الأقليمي، أنه من الممكن ان يقاطع الشباب الإنتخابات، بما سيكون له تأثير على احملة الرئيس الأمريكي بايدن،.

وأشار محمود محيى الدين إلى أن الحرب على غزة هي فكرة غير أخلاقية وإنسانية، لأن الإحتلال الإسرائيلي دمر قطاع غزة وأستهدف المدنيين والأطفال والنساء وارتكب جرائم حرب.

العميد محمود محيى الدين العالم الجرائم الإسرائيلية قطاع غزة الادارة الامريكية

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