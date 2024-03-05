محمود محي الدين يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع سوق دبي المالي

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الاستثمار "EFG Hermes One-on-One"، وهو أكبر مؤتمر استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM). تستمر النسخة الحالية من المؤتمر حتى السابع من مارس الحالي.

وشارك بفعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وسالي موسى، الاعلامية في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، بإجراء المقابلة.

تم عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات لتعزيز النمو والكفاءة"، شارك فيها وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الإمارات، ورينيه ليمنز، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، وأدار الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company.

أعلن كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن المجموعة قامت بتحول كبير خلال السنوات العشر الماضية، حيث تحولت من بنك استثماري إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية: بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف جي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK.

كما أشار إلى أن المجموعة تنوي الإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن احداث عدم تغيير ملحوظ في توقعات النمو الاقتصادي على مدار تسعة أشهر، هو أمر يثير الشكوك حول إيجابية الوضع الاقتصادي العالمي الحالي

أوضح أن الدول الأوروبية بما في ذلك منطقة اليورو،تبذل جهودا لتحقيق النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها الصين مثل تحول التركيبة السكانية والفقاعات الاقتصادية المحتملة، موضحا أن التوترات التجارية بين القوى الكبرى والصاعدة، وأكد على أهمية تجنب الاعتماد الزائد على الديون السيادية وضرورة دعم الدول النامية.

ودعا إلى تقديم دعم مالي للقطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية في الدول النامية، وتوجيه التمويل بشكل محدد دون تجميع البلدان، مشيرا إلى أهمية التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيداً بمبادرات دولة الإمارات في هذا المجال.

وشدد على ضرورة تحليل كل دولة على حدة وتجنب الاعتماد الزائد على الديون، مع التركيز على دعم القطاعات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتميزت إي اف جي هيرميس بكونها بنك استثمار رائد في المنطقة، وتمتلك حصة سوقية كبيرة كونها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأسواق الرئيسية في مصر والسعودية والإمارات والكويت.

و تعمل المجموعة على تنويع أعمالها لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق نمو في أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تواصل إي اف جي فاينانس تحقيق نمو في الأرباح خلال عام 2024، بفضل أداء قوي من شركتها التابعة تنميه في مجال تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة ڤاليو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحقق aiBANK، الذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكية المجموعة.

تمكنت المجموعة من بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، مما سمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية بفاعلية.

تظل نظرة المجموعة إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة في السوق المصري في المستقبل.