اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعد الشهري يحسم الجدل: لم أتلق عرضًا لتدريب المنتخب السعودي.. وأنا رهن إشارة وطني

سعد الشهري
سعد الشهري
إسلام مقلد

حسم سعد الشهري، المدير الفني لفريق الاتفاق، الجدل المثار حول إمكانية توليه قيادة المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأكد الشهري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يتلق أي عرض رسمي لتولي تدريب "الأخضر"، نافيًا ما تردد بشأن رفضه المهمة، ومشددًا على التزامه الكامل بخدمة بلاده في أي وقت.

وقال: "لم يصلني أي طلب لقيادة المنتخب، وهناك معلومات مغلوطة تم تداولها تمس وطنيتي، وهو أمر غير صحيح تمامًا"، مضيفًا: "أنا رهن إشارة المنتخب في أي لحظة، ولن أتأخر عن خدمة وطني".

وأوضح مدرب الاتفاق أن تركيزه الحالي ينصب على عمله مع ناديه، مع تأكيده دعم الجهاز الفني الحالي للمنتخب بقيادة رينارد، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى.

وفيما يتعلق بتراجع نتائج المنتخب مؤخرًا، أشار الشهري إلى صعوبة تحديد سبب واضح لذلك، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تختلف كثيرًا عن فترات سابقة شهدت نجاحات، مثل التتويج بكأس آسيا مع المنتخب الأولمبي والتأهل للأولمبياد.

وأضاف أن احتكاك اللاعبين المحليين بعدد كبير من المحترفين الأجانب داخل الدوري السعودي من المفترض أن ينعكس إيجابيًا، مؤكدًا أن المنافسة القوية على مستوى القارة الآسيوية تظل عاملًا رئيسيًا في تحديد النتائج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب السعودي حقق إنجازات مهمة مؤخرًا، أبرزها التأهل إلى كأس العالم في نسختي 2018 و2022، مشددًا على أن الطموح يظل قائمًا لمواصلة التطور وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة حول أزمة الجراجات وتحول اشتراطات البناء إلى حبر على ورق

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن سوء الطرق الداخلية بين مدن وقرى البحيرة وتدهور البنية التحتية

تعبيرية

بالقانون.. حظر تسجيل العلامات التجارية المخلة بالنظام العام

بالصور

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد