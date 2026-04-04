لقطات من احتفالات في شوارع بغداد لحظة استقبال منتخب العراق .. صور

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من احتفالات في شوارع بغداد خلال استقبال منتخب العراق.

منتخب العراق

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احتفالات في شوارع بغداد خلال استقبال منتخب العراق بعد تأهله إلى كأس العالم".

واستقبل الجمهور العراقي، منتخب العراق استقبالا تاريخيا، بعد التأهل لكأس العالم، ليحجز "أسود الرافدين" بطاقة العبور إلى المونديال بعد غياب طال أربعة عقود كاملة منذ ظهوره الوحيد في نسخة 1986 بالمكسيك.

وأعاد منتخب العراق كتابة تاريخه بحروف من ذهب بعدما انتزع فوزًا دراميًا من نظيره البوليفي بنتيجة (2-1) في مواجهة حاسمة ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 ليحجز " أسود الرافدين " بطاقة العبور إلى المونديال.

وأعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء عطلة رسمية احتفالًا بتأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي يرفع معنويات الجماهير داخل البلاد وخارجها.

وقال رئيس الوزراء في بيان رسمي، إن هذا التأهل يمثل فخرًا وطنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في تحقيق حلم جماهيري طال انتظاره بفضل إصرار لاعبيه ودعم جماهيره المستمر، ما يعزز مكانة الرياضة العراقية على المستوى الدولي.

كما أعرب عن شكره للجماهير العراقية والعربية، على دعمها المتواصل للمنتخب، مؤكدًا أن كرة القدم تظل وسيلة للتواصل بين الشعوب وليس مجرد منافسة رياضية.