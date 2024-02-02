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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث.. محي الدين يوضح

الهرم الثالث
الهرم الثالث

أكد أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، أن المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث "منكاورع"، سيستغرق عاما، حتى يتم الإنتهاء منه، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المشروع بناء على دراسات للحفاظ على الأثار المصرية التاريخية.

 

وقال أشرف محيى الدين، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإشراف على المشروع سيكون مصريا، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالحفاظ على الآثار.

 

إتمام المشروع الكبير للهرم

وتابع  مدير منطقة آثار الأهرامات، أنه سيكون هناك 15 أثريا مصريا، إضافة إلى 6 خبراء من اليابان للمشروع، مؤكدا أنهه سيتم العمل على إتمام المشروع الكبير للهرم.

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